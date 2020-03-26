В Вороново новое учреждение, штат, руководитель

Источник материала: Вороновская газета





В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 28 февраля 2020 года зарегистрировано новое предприятие — государственное учреждение «Вороновский районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов».

В декабре прошлого года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций». Документ направлен на создание на базе действующих при исполкомах вспомогательных подразделений, финансируемых из бюджета, организаций, деятельность которых будет осуществляться в форме центров. В нашем районе такой центр создан на основе объединения централизованных бухгалтерий и групп хозяйственного обслуживания отдела образования, сектора культуры, централизованной бухгалтерии райисполкома. Стоит отметить, что создание нового учреждения не привело к увеличению общей численности работников. При этом значительно повысится квалификационный уровень работников, следовательно, изменятся объем и качество предоставляемых ими услуг. Среди специалистов нового центра — бухгалтеры, экономисты, юристы, инженеры, техники и технологи, водители, специалисты по ремонту и др. Всего в штате организации 75 человек.

Центр будет осуществлять деятельность, связанную с ведением бухгалтерского и финансового учета, государственными закупками, ремонтом и техническим обслуживанием государственного имущества, эксплуатацией автоматизированных информационных систем, автомобильными перевозками, реализацией мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, хранением архивных документов, инвентаря, оборудования и иного имущества. Центр начнет свою работу 1 апреля. Расположится он по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 34, кабинет управляющего 62.

С 20 марта текущего года на должность управляющего государственным учреждением «Вороновский районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов» назначен Максим Иосифович Мицкевич.

Наша справка:







Мицкевич Максим Иосифович родился 11 ноября 1983 года в г.п. Вороново. Закончил ГУО «Вороновская средняя школа», «Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию» по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Трудовую деятельность в 2006 году начал бухгалтером СПК «Переганцы», с 2007-го по 2010 год занимал должность заместителя председателя по идеологической работе. В 2010-2014 годы работал инспектором автодорожного пункта пропуска «Бенякони» филиала транспортной инспекции по Гродненской области. С 2014 года до назначения на нынешнюю должность работал в управлении сельского хозяйства и продовольствия Вороновского районного исполнительного комитета: главным экономистом отдела экономического анализа и прогнозирования, главным инженером по охране труда и техники безопасности сектора механизации, главным специалистом отдела организации производства.

Женат, с супругой воспитывают двоих детей.

Перед вновь назначенным руководителем и формируемым коллективом поставлена важная задача — обеспечить устойчивое функционирование и развитие государственных органов, сети образования, физической культуры и спорта, культуры района.

Татьяна Дудко.