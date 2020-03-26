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Минчане сделали ремонт в квартире, смешав два стиля: скандинавский и лофт - вышло очень круто

26.03.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоснежные стены, немного металла, тепло натурального дерева и солнечная палитра текстиля и мебели — все это идеально сочетается в дизайне минской квартиры, хозяева которой объединили элементы двух полюбившихся нам стилей: скандинавского и лофта. Как это реально выглядит — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Кухня-гостиная

Трехкомнатная квартира площадью 76,5 квадратного метра расположена на проспекте Дзержинского, 11. Основа интерьера — традиционный скандинавский подход: белоснежные стены, а в данном случае еще и пол в жилых зонах. Разные по фактуре и цвету фасады кухни хорошо сочетаются с деревянным кухонным гарнитуром и светильниками в стиле лофт.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Спальня

В спальне много деревянных элементов обстановки: зеркало, прикроватные столики, стойка для одежды, декоративная полочка, часы — все это вместе с текстилем и живыми растениями создает теплую домашнюю атмосферу.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Продается квартира за 139,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1828 за квадратный метр.

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Теги: Минск
 
 
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