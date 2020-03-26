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В Республиканском конкурсе от МЧС специальным призом отмечена ганцевчанка

26.03.2020 12:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Жюри XXII Республиканского конкурса «Спасатели глазами детей-2020» назвало победителей и призеров творческого состязания.

Определены лучшие работы конкурса «Спасатели глазами детей-2020», сообщает сайт МЧС Республики Беларусь. Творческое состязание проходило в нескольких номинациях. Конкурсанты писали стихи и рассказы, рисовали рисунки и плакаты, создавали скульптуры, поделки и стикерпаки МЧС. Прошли районные и областные туры конкурса, лучшие работы были рассмотрены в финале республиканским жюри. Среди призеров есть и ганцевчанка.

В Республиканском конкурсе от МЧС специальным призом отмечена ганцевчанка
Рисунок Екатерины Василевич

Так, специальный приз Госчернобыля в номинации «Плакат» присужден Екатерине Василевич, учащейся СШ №1 г. Ганцевичи, за плакат «Спасателям-героям посвящается…» (акварель, аппликация).

По информации Зари.

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Жюри XXII Республиканского конкурса «Спасатели глазами детей-2020» назвало победителей и призеров творческого состязания. Определены лучшие работы конкурса...
 
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