ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ОАО «Будча» сев ранних яровых зерновых набирает обороты

26.03.2020 12:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Несмотря на нестабильную погоду (в воскресенье Ганцевщину засыпало снегом, а уже в субботу синоптики обещают до плюс 13), в районе продолжает набирать ход посевная кампания. На вчерашнее утро ранние яровые зерновые и зернобобовые в хозяйствах района посеяны на площади 1904 гектара.

На прошлой неделе мы побывали в ОАО «Будча». В нынешнем году ранними яровыми и зернобобовыми здесь планируется засеять поля на площади 530 гектаров. На сегодняшний день план выполнен уже более чем на 50 процентов: посеяно 276 гектаров.

Председателя ОАО «Будча» Сергея Мышковца мы застали на машинно-тракторном парке хозяйства за… токарным станком! Сергей Николаевич помогал слесарям ремонтировать технику: инженерное прошлое руководителя здесь пришлось как нельзя кстати.

– Сами видите, дел – невпроворот, – заметил Сергей Мышковец. – Приходится все делать сообща, помогать друг другу, чтобы техника не простаивала, а могла работать в поле.

О председателе ОАО «Будча» и до этого доводилось слышать немало лестных слов. После очередного визита в хозяйство положительное мнение о Сергее Мышковце как о руководителе с большой буквы только укрепилось. 

В поле в деревню Чудин мы отправились с главным агрономом ОАО «Будча» Аллой Бувако. Эту женщину без преувеличения можно назвать аксакалом сельского хозяйства не только Будчи, но и всего района. В хозяйстве Алла Степановна работает с 1986 года, а в должности главного агронома – с 1990-го. По дороге Алла Степановна рассказала о том, как в ОАО «Будча» проходит нынешняя посевная:

– Посевную начали в первых числах марта. Подготовились к ней неплохо: привели в порядок технику, запаслись удобрениями, топливом, с первых дней в поле для работников организовали горячее питание. Наше хозяйство в основном работает на кормопроизводство, а о будущем корме для животных нужно думать уже сейчас. Помимо ранних яровых зерновых, чуть позже будем сеять и другие кормовые культуры. Например, той же кукурузы планируем посеять на площади порядка 800 гектаров: для молочного скотоводства это основная культура.

Главный агроном высказала свое мнение и по поводу столь ранних сроков нынешней посевной:

– Ранние посевные у нас случаются довольно часто, примерно раз в четыре года. Бывало такое, что до конца марта полностью заканчивали сев ранних яровых зерновых. На мой взгляд, важно сеять именно сейчас, чтобы не потерять влагу, которой в земле из-за малоснежной зимы и так немного. Сейчас вот, помимо сева ранних яровых и зерновых, в котором принимают участие опытные и надежные механизаторы Игорь Дайлид и Валерий Рулинский, активно подкармливаем озимые зерновые (за этот фронт работ отвечает Анатолий Денисеня, которого встречаем в поле по пути в Чудин) и подсеваем многолетние травы (этим сейчас занимается Михаил Дайлид). Закончим сеять ранние яровые и зерновые, будет время подготовиться к севу кукурузы. Когда посевная начинается позже, то бывает такое, что досеваем ранние яровые зерновые и параллельно начинаем сеять кукурузу. Тогда на технику ложится большая нагрузка, что не есть хорошо.

По словам Аллы Степановны, сегодня, в век современных технологий, и специалистам, и механизаторам работать стало гораздо проще.

– Раньше приходилось выгонять в поле гораздо большее количество техники, – рассуждает женщина. – Сейчас же, после того, как поле вспахали, один посевной агрегат выполняет сразу несколько процессов. А это значительная экономия и финансовых средств, и времени.

Дорога в Чудин пролетела незаметно. На одном из полей на посевном агрегате гектар за гектаром засевает Валерий Рулинский , который работает в хозяйстве с 2005 года.

В ОАО «Будча» сев ранних яровых зерновых набирает обороты

– При благоприятных условиях и если не подводит техника, засеваю примерно 25 – 30 гектаров в день, – рассказывает механизатор. – Руководством созданы все условия для того, чтобы мы ни в чем не нуждались, а спокойно и плодотворно трудились.

У рачительных хозяев техника всегда в порядке. Но случается всякое. На посевном агрегате Валерия Рулинского на наших глазах случилась небольшая поломка, но не успели мы отъехать от поля, как к механизатору на помощь уже спешил специалист хозяйства с новым подшипником, чтобы совместными усилиями вернуть в строй технику и вновь приняться за работу.

Владимир СОКОЛОВ.

Фото автора.

(Visited 1 times, 1 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на нестабильную погоду (в воскресенье Ганцевщину засыпало снегом, а уже в субботу синоптики обещают до плюс 13), в районе
 
Новости дня
Новости разные
 
В Республиканском конкурсе от МЧС специальным призом отмечена ганцевчанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика