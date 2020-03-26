В ОАО «Будча» сев ранних яровых зерновых набирает обороты

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Несмотря на нестабильную погоду (в воскресенье Ганцевщину засыпало снегом, а уже в субботу синоптики обещают до плюс 13), в районе продолжает набирать ход посевная кампания. На вчерашнее утро ранние яровые зерновые и зернобобовые в хозяйствах района посеяны на площади 1904 гектара.

На прошлой неделе мы побывали в ОАО «Будча». В нынешнем году ранними яровыми и зернобобовыми здесь планируется засеять поля на площади 530 гектаров. На сегодняшний день план выполнен уже более чем на 50 процентов: посеяно 276 гектаров.

Председателя ОАО «Будча» Сергея Мышковца мы застали на машинно-тракторном парке хозяйства за… токарным станком! Сергей Николаевич помогал слесарям ремонтировать технику: инженерное прошлое руководителя здесь пришлось как нельзя кстати.

– Сами видите, дел – невпроворот, – заметил Сергей Мышковец. – Приходится все делать сообща, помогать друг другу, чтобы техника не простаивала, а могла работать в поле.

О председателе ОАО «Будча» и до этого доводилось слышать немало лестных слов. После очередного визита в хозяйство положительное мнение о Сергее Мышковце как о руководителе с большой буквы только укрепилось.

В поле в деревню Чудин мы отправились с главным агрономом ОАО «Будча» Аллой Бувако. Эту женщину без преувеличения можно назвать аксакалом сельского хозяйства не только Будчи, но и всего района. В хозяйстве Алла Степановна работает с 1986 года, а в должности главного агронома – с 1990-го. По дороге Алла Степановна рассказала о том, как в ОАО «Будча» проходит нынешняя посевная:

– Посевную начали в первых числах марта. Подготовились к ней неплохо: привели в порядок технику, запаслись удобрениями, топливом, с первых дней в поле для работников организовали горячее питание. Наше хозяйство в основном работает на кормопроизводство, а о будущем корме для животных нужно думать уже сейчас. Помимо ранних яровых зерновых, чуть позже будем сеять и другие кормовые культуры. Например, той же кукурузы планируем посеять на площади порядка 800 гектаров: для молочного скотоводства это основная культура.

Главный агроном высказала свое мнение и по поводу столь ранних сроков нынешней посевной:

– Ранние посевные у нас случаются довольно часто, примерно раз в четыре года. Бывало такое, что до конца марта полностью заканчивали сев ранних яровых зерновых. На мой взгляд, важно сеять именно сейчас, чтобы не потерять влагу, которой в земле из-за малоснежной зимы и так немного. Сейчас вот, помимо сева ранних яровых и зерновых, в котором принимают участие опытные и надежные механизаторы Игорь Дайлид и Валерий Рулинский, активно подкармливаем озимые зерновые (за этот фронт работ отвечает Анатолий Денисеня, которого встречаем в поле по пути в Чудин) и подсеваем многолетние травы (этим сейчас занимается Михаил Дайлид). Закончим сеять ранние яровые и зерновые, будет время подготовиться к севу кукурузы. Когда посевная начинается позже, то бывает такое, что досеваем ранние яровые зерновые и параллельно начинаем сеять кукурузу. Тогда на технику ложится большая нагрузка, что не есть хорошо.

По словам Аллы Степановны, сегодня, в век современных технологий, и специалистам, и механизаторам работать стало гораздо проще.

– Раньше приходилось выгонять в поле гораздо большее количество техники, – рассуждает женщина. – Сейчас же, после того, как поле вспахали, один посевной агрегат выполняет сразу несколько процессов. А это значительная экономия и финансовых средств, и времени.

Дорога в Чудин пролетела незаметно. На одном из полей на посевном агрегате гектар за гектаром засевает Валерий Рулинский , который работает в хозяйстве с 2005 года.





– При благоприятных условиях и если не подводит техника, засеваю примерно 25 – 30 гектаров в день, – рассказывает механизатор. – Руководством созданы все условия для того, чтобы мы ни в чем не нуждались, а спокойно и плодотворно трудились.

У рачительных хозяев техника всегда в порядке. Но случается всякое. На посевном агрегате Валерия Рулинского на наших глазах случилась небольшая поломка, но не успели мы отъехать от поля, как к механизатору на помощь уже спешил специалист хозяйства с новым подшипником, чтобы совместными усилиями вернуть в строй технику и вновь приняться за работу.

Владимир СОКОЛОВ.

Фото автора.

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