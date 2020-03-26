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Выпуск iPhone 5G может быть отложен. Apple опасается недостаточного спроса
26.03.2020 12:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kenhsinhvien.vn
По данным СМИ, выход новинки был запланирован на сентябрь, однако из-за пандемии COVED-19 может быть отложен.
Как сообщает
«Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена еще и тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G. Им нужно, чтобы первый iPhone 5G стал хитом», — сказал один из источников.
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По данным СМИ, выход новинки был запланирован на сентябрь, однако из-за пандемии COVED-19 может быть отложен.
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