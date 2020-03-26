Выпуск iPhone 5G может быть отложен. Apple опасается недостаточного спроса

Источник материала: Ежедневник

фото: kenhsinhvien.vn

По данным СМИ, выход новинки был запланирован на сентябрь, однако из-за пандемии COVED-19 может быть отложен.

Как сообщает РБК со ссылкой на Nikkei Asian Review, источники сообщили о планах корпорации отложить выход iPhone 5G из-за вероятного падения спроса на продукты Apple в связи с ситуацией в мире.

«Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена еще и тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G. Им нужно, чтобы первый iPhone 5G стал хитом», — сказал один из источников.



Как отмечает издание, Apple уже на год отстает от своих двух крупнейших конкурентов — Samsung и Huawei — со смартфоном с поддержкой 5G.