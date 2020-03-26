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Муку и кукурузу украли в Островецком и Зельвенском районах
Источник материала: ОНТ
На территории Островецкого и Зельвенского районов было выявлено два факта хищений из сельскохозяйственных организаций, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Поздно вечером сотрудники ГАИ остановили легковые автомобили. Выяснилось, что в салоне лежат мешки, а в них – похищенные продукты питания для скота. 290 кг кукурузы в Островецком районе украл сторож сельхозорганизации, 300 кг фуражной муки в Зельвенском районе похитила заведующая фермой вместе с сожителем-подельником.
Украденное изъято. Нарушителям грозит штраф за мелкое хищение.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
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На территории Островецкого и Зельвенского районов было выявлено два факта хищений из сельскохозяйственных организаций, сообщили в УВД Гродненского облисполкома....
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