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Муку и кукурузу украли в Островецком и Зельвенском районах

26.03.2020 12:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Муку и кукурузу украли в Островецком и Зельвенском районах

На территории Островецкого и Зельвенского районов было выявлено два факта хищений из сельскохозяйственных организаций, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Поздно вечером сотрудники ГАИ остановили легковые автомобили. Выяснилось, что в салоне лежат мешки, а в них – похищенные продукты питания для скота. 290 кг кукурузы в Островецком районе украл сторож сельхозорганизации, 300 кг фуражной муки в Зельвенском районе похитила заведующая фермой вместе с сожителем-подельником.

Украденное изъято. Нарушителям грозит штраф за мелкое хищение.

Фото: УВД Гродненского облисполкома 

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На территории Островецкого и Зельвенского районов было выявлено два факта хищений из сельскохозяйственных организаций, сообщили в УВД Гродненского облисполкома....
 
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