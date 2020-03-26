«Представлять страну на Олимпиаде — наивысшая награда для спортсмена»

Источник материала: Вороновская газета





Толкание ядра для белорусской легкой атлетики — вид, богатый традициями и результатами как у мужчин, так и у женщин. Представительницы прекрасного пола не раз приносили медали с первенств мира и Европы, а также Олимпийских игр. Тамара Тышкевич, Янина Провалинская-Корольчик, Наталья Михневич, Надежда Остапчук — вот всего несколько именитых спортсменок, прославивших нашу страну.

Последние несколько лет в этом виде успешно выступает на мировом уровне спортсменка родом из принеманского края. Алена Дубицкая начинала свой спортивный путь в Вороновской специализированной школе олимпийского резерва вместе с тренером Николаем Овсейчиком. Теперь легкоатлетка должна была представлять Беларусь на уже вторых для нее Олимпийских играх.

— Результат, который вы пока­зали на чемпионате страны по легкой атлетике в помещениях, пока что является четвертым в мире и первым среди европей­ских спортсменок.

— Я бы не сказала, что толчок на 18.85 метра — это показатель. Зимний сезон очень непредсказуемый. Свои лучшие результаты спортсмены в основном показывают, когда выходят на пик формы, а это обычно летний сезон. Делать выводы по одному стар­ту, на мой взгляд, преждевременно. Обычно в олимпийский год наблю­дается всплеск высоких результатов, потому что все стремятся показать свой максимум именно на Олимпиаде. Сейчас, впрочем, такого нет из-за от­мены или переноса многих стартов. Поэтому никто до конца себя еще не раскрыл. Чтобы хоть как-то набрать кондиции, нужно три-четыре старта минимум.

— Почему решили включить в список стартов чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении, а не выступить на европейских соревнованиях?

— Домашнее первенство как раз входило в план подготовки. Хотела показать тот результат, на который должна была толкнуть еще в Дохе, — отметила Алена. — Сейчас мы нахо­димся на сборе в Сочи, должны были 19 марта улететь домой, но пока не можем. Несмотря на это, продолжаем тренироваться, готовиться и надеять­ся на лучшее, что все нормализуется и мы все поедем на Олимпиаду.

— Для стран-участниц Олимпиа­да — это возможность заявить о себе всему миру. Для бо­лельщиков это незабываемый праздник спорта, а что значат Игры для спортсмена?

— В первую очередь — достойно представить свою страну и себя показать. Результат спортсмена — это упорный труд и борьба. Каждый будет работать до тех пор, пока не покажет свой максимум. Век атлета недолог — такова уж спортивная жизнь. Очень хочется, чтобы после завершения спортивной карьеры что-то осталось после тебя.

К тому же представить свою страну на Олимпийских играх — это наивыс­шая награда для спортсмена. Это непередаваемые ощущения, когда флаг родной страны развевается над ареной, играет гимн и миллионы глаз направлены на тебя. Ради этого стоит сражаться. В этом нам очень помогают местное управление спорта и туризма и федерация легкой атлетики. Ни разу не было такого, чтобы нам в чем-то отказали или не пошли навстречу.

— Долгое время ваш результат был третьим в мире, но две не­дели назад китаянка Лицзяо Гунн толкнула ядро на 19 метров 70 сантиметров. Эти метры достойны олимпийского золота?

— Думаю, нет. Золотая медаль будет «лежать» немного дальше. Не хочу вдаваться в подробности, но мне кажется, что для завоевания первого места нужно толкать за 20 метров. Все будут стремиться к этому. Не было в последнее время такой Олимпиады, чтобы участницы не покорили этот рубеж. В нашем виде довольно боль­шая конкуренция: есть целый ряд спортсменов, которые успешно вы­ступают долгое время. Но случаются и неожиданности. Например, кто-то из молодежи, на которую никто не ставит, может внезапно «выстрелить» толчком за 19 метров. Поэтому наш вид в этом плане довольно непред­сказуем — не знаешь, чего ожидать от соперниц по сектору.

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