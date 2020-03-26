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Курсы валют и криптовалют на сегодня

26.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро и доллар вновь подорожали, но стоимость валютной корзины снизилась на старте торгов 26 марта. Биткойн -214.15

Курс доллара вырос на 0,0117 BYN до 2,5906 BYN/USD. Предыдущие два дня доллар дешевел и потерял 6 копеек. С начала месяца курс доллара подскочил на 35 копеек.

Курс евро поднялся на 0,0337 BYN до 2,8241 BYN/EUR. Евро за первые минуты сегодняшних торгов почти полностью отыграл предыдущие два дня снижения, когда его курс упал на 0,0396 BYN.

С начала марта стоимость евровалюты выросла почти на 36 копеек.

Курс российского рубля упал на 0,0333 BYN до 3,2909 BYN/100 RUB и покинул максимум за 20 дней.

Bitcoin − 6594.01$ (-214.15);

Bitcоin Cash/ВСС – 222$ (-5.74);

Litecoin − 38.97$ (-1.54);

Еthеreum − 134.61$ (-5.52);

ZCаsh − 31.61$ (-0.82);

DigitalCash − 68.19$ (-1.41);

Monero − 48.88$ (+1.64)


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро и доллар вновь подорожали, но стоимость валютной корзины снизилась на старте торгов 26 марта. Биткойн -214.15
 
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