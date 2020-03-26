Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Евро и доллар вновь подорожали, но стоимость валютной корзины снизилась на старте торгов 26 марта. Биткойн -214.15

Курс доллара вырос на 0,0117 BYN до 2,5906 BYN/USD. Предыдущие два дня доллар дешевел и потерял 6 копеек. С начала месяца курс доллара подскочил на 35 копеек.

Курс евро поднялся на 0,0337 BYN до 2,8241 BYN/EUR. Евро за первые минуты сегодняшних торгов почти полностью отыграл предыдущие два дня снижения, когда его курс упал на 0,0396 BYN.

С начала марта стоимость евровалюты выросла почти на 36 копеек.

Курс российского рубля упал на 0,0333 BYN до 3,2909 BYN/100 RUB и покинул максимум за 20 дней.

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