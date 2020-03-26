В Беловежскую пущу вернулась Альжуся – самка большого подорлика

Источник материала: Виртуальный Брест

Весна – время возвращения мигрирующих птиц на места гнездования. Благодаря современным технологиям человеку приоткрываются новые, неизвестные подробности из жизни пернатых. Отрадно, что и птицы Беловежской пущи – древнейшего леса Европы, также задействованы в этих исследованиях.





Летом 2017 года группа орнитологов из Эстонии, Беларуси и Польши отловила и пометила спутниковыми GPS-GSM передатчиками восемь взрослых больших подорликов – глобально-угрожаемого вида птиц. Три птицы из Беловежской пущи (две самки «Альжуся» и «Юзефина», а также самец «Полешук»). И начался этап слежения за судьбами наших белорусских орлов... Позади остались два полноценных сезона. Будем надеяться, что он продлится как можно дольше.

Наступила третья весна... Уже традиционно, самой «патриотичной» является Альжуся. Уже 12 марта она первой из помеченных белорусских больших подорликов пересекла границу Беларуси. Напомним, что еще 4 марта самка была в 200 км южнее наших границ. Начавшиеся дожди и северный ветер целую неделю мешали ей продвигаться дальше. По трекам видно, что Альжуся не кормилась, а просто отсиживалась в лесных массивах Винницкой и Житомирской областей Украины в ожидании погоды и попутного ветра. По какой-то неведомой нам причине она в очередной раз летит с места зимовки не прямо в Беловежскую пущу, а делает большой полукруг через восток, залетает в Беларусь в районе Ольманских болот, затем движется на запад. Такой же маршрут она проделала весной 2018 года.





И вот, 19 марта, т.е. за неделю, Альжуся добралась и до родной Беловежской пущи (нужно отметить, что только семь дней у неё занял путь от Греции, где она зимовала, до Беларуси). Пока не прилетел самец, она осматривает окрестности. «Жилищный вопрос» позже они станут решать вместе. Следите за нашими новостями!





Нынешнее изучение миграции больших подорликов возможно благодаря грантовому соглашению о реализации проекта «Полесье – дикая природа без границ: защита одного из крупнейших природных ландшафтов Европы», заключенного между Франкфуртским зоологическим обществом (Германия) и общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). Этот проект является компонентом Программы сохранения угрожаемых ландшафтов (Endangered Landscapes Programme, ELP), который финансируется благотворительным фондом «Аркадия» Питера Болдуина и Лизбет Раузинг.