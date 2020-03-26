С 1 апреля в Слуцкой ЦРБ меняется график работы терапевтов и врачей общей практики

Источник материала: Слуцк Город

С 1 апреля изменяется график работы врачей-терапевтов и врачей общей практики во взрослой поликлинике. Об этом SlutskGorod сообщила Елена Малишевская, заведующая поликлиники по обслуживанию взрослого населения.

Вниманию граждан: из расписания Слуцкой ЦРБ убрали разделения графика работы на чётные и нечётные недели.





Кроме того, плановая госпитализация в УЗ «МОКБ», а также плановые консультации в консультативной поликлинике временно прекращены с 20.03.2020 г. до особого распоряжения.

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