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Сборная Беларуси по лыжным гонкам ищет сильных спортсменов
Источник материала: ОНТ
Лыжный сезон завершен, белорусская команда ищет усиление. На просмотре в команде находится россиянка Виктория Калинина.
Ей 26 лет, в юниорском возрасте она дважды становилась бронзовым призером чемпионата России. В прошедшем году Калинина участвовала в этапах Кубка Восточной Европы. В случае успеха, спортсменка может выступать за сборную Беларуси уже в новом сезоне.
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Лыжный сезон завершен, белорусская команда ищет усиление. На просмотре в команде находится россиянка Виктория Калинина. Ей 26 лет, в юниорском возрасте она дважды...
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