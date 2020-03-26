Сборная Беларуси по лыжным гонкам ищет сильных спортсменов

Источник материала: ОНТ

Лыжный сезон завершен, белорусская команда ищет усиление. На просмотре в команде находится россиянка Виктория Калинина.

Ей 26 лет, в юниорском возрасте она дважды становилась бронзовым призером чемпионата России. В прошедшем году Калинина участвовала в этапах Кубка Восточной Европы. В случае успеха, спортсменка может выступать за сборную Беларуси уже в новом сезоне.

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