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«Это ж надо было такое придумать!»: Максим Галкин показал, как гигиенично нажимать кнопки в лифте

26.03.2020 15:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это ж надо было такое придумать!»: Максим Галкин показал, как гигиенично нажимать кнопки в лифте

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с необычным способом нажатия кнопок в лифте. 

«Оригинальный способ гигиенического бесконтактного пользования кнопками в условиях пандемии. Друг из Прибалтики прислал. Это ж надо было такое придумать!», – подписал ролик телеведущий. 

На видео показано, как нажимать на кнопки в лифте и при этом не дотрагиваться до них пальцами. Перед кнопками закреплен стаканчик и губка для мытья посуды с воткнутыми зубочистками. Чтобы вызвать лифт, необходимо взять зубочистку и с ее помощью нажать на кнопку, а затем выбросить в стаканчик. 

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Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с необычным способом нажатия кнопок в лифте.  «Оригинальный способ...
 
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