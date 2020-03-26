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«Это ж надо было такое придумать!»: Максим Галкин показал, как гигиенично нажимать кнопки в лифте
Источник материала: ОНТ
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с необычным способом нажатия кнопок в лифте.
«Оригинальный способ гигиенического бесконтактного пользования кнопками в условиях пандемии. Друг из Прибалтики прислал. Это ж надо было такое придумать!», – подписал ролик телеведущий.
На видео показано, как нажимать на кнопки в лифте и при этом не дотрагиваться до них пальцами. Перед кнопками закреплен стаканчик и губка для мытья посуды с воткнутыми зубочистками. Чтобы вызвать лифт, необходимо взять зубочистку и с ее помощью нажать на кнопку, а затем выбросить в стаканчик.
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Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с необычным способом нажатия кнопок в лифте. «Оригинальный способ...
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