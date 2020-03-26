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Названы овощи, от которых можно набрать вес

26.03.2020 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы овощи, от которых можно набрать вес

Исследователи из США пришли к выводу, что овощи с большим содержанием крахмала не помогают похудеть, вопреки советам диетологов. Результаты работы ученых опубликованы в научном журнале Plos Medicine.

Специалисты проанализировали данные более 130 тысяч человек, собранные в период с 1986 по 2010 год. Исследователи изучили рацион жителей США за четверть века. Как выяснилось, худели те люди, которые употребляли листовые овощи – шпинат, зеленый салат, капусту, укроп, лук, а также яблоки и груши. Эти продукты содержат небольшое количество крахмала, поэтому уровень сахара в крови у людей увеличивался постепенно. 

Иначе дела обстояли с овощами, богатыми углеводами. Ученые установили, что те, кто включал в свой рацион картофель, фасоль, горох и кукурузу не худели и даже немного набирали вес.

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Исследователи из США пришли к выводу, что овощи с большим содержанием крахмала не помогают похудеть, вопреки советам диетологов. Результаты...
 
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