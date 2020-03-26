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Домашние товарищеские матчи хоккейной сборной Беларуси отменили

26.03.2020 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Товарищеские матчи хоккейной сборной Беларуси, которые были намеченные на апрель 2020 года, отменены из-за запрета на проведение международных соревнований на территории нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках подготовки к отмененному ранее чемпионату мира подопечные Михаила Захарова должны были провести на «Чижовка-Арене» спарринг с Латвией (он был запланирован на 10 и 11 апреля), а также с командой Казахстана (матчи должны были состояться 28 и 29 апреля).

Домашние товарищеские матчи хоккейной сборной Беларуси отменили

Домашние товарищеские матчи хоккейной сборной Беларуси отменили

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Новости Беларуси. Товарищеские матчи хоккейной сборной Беларуси, которые были намеченные на апрель 2020 года, отменены из-за запрета на проведение международных...
 
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