Минский СКА сыграет с БГК имени Мешкова в рамках чемпионата Беларуси по гандболу в эту субботу

Источник материала: ОНТ

В субботу в мужском чемпионате Беларуси состоится очередная встреча принципиальных соперников. Сегодня столичная команда провела открытую тренировку.

В составе «армейцев» все сильнейшие – в том числе и лидеры Дмитрий Никуленков, Сергей Шилович, Иван Бровко. СКА готов дать бой своему главному конкуренту по национальному первенству, ведь от исхода этой игры во многом будет зависеть судьба чемпионского титула. В нынешнем сезоне команды встречались друг с другом четыре раза. БГК выиграл три поединка. В турнирной таблице у соперников по 42 набранных очка. Но СКА провел на две игры больше.

Матч СКА – БГК состоится в субботу в Минске и начнется в 3 часа дня. К сожалению, игра пройдет при пустых трибунах. Это будет предпоследняя встреча принципиальных соперников в чемпионате. Заключительное сражение СКА и БГК запланировано на середину мая в Бресте.

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