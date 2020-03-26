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Макияж с закрытыми глазами — на что способны леди-несвижанки

26.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Шестой год в Несвижском городском молодежном центре проходит конкурс, в котором юные красавицы Несвижчины могут показать свои таланты, ум и креативность.

И каждый раз это событие собирает немало зрителей, заинтересованных в победе участниц, за которых искренне болеют, или зрителей, которые пришли насладиться интересными конкурсами и представлениями.

Макияж с закрытыми глазами — на что способны леди-несвижанки

 

В состав жюри вошли первый заместитель начальника отдела Несвижского РОЧС майор внутренней службы Владимир Желенговский, первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ» Екатерина Ковешникова,  руководитель студии современного дизайна молодежного центра Екатерина Жултяк.

В своем первом выходе, «На стиле», участницы демонстрировали повседневный стиль ХХІ века, который, по их мнению, «диктует» современная мода. После него пришло время «Прямого эфира», в котором девушки со своими группами поддержки представляли себя зрителям в формате любой телепередачи. В конкурсе импровизации «Неловкие вопросы» члены жюри задавали «неловкий вопрос», на который каждая участница за 30 секунд должна была сформулировать и дать оригинальный, интересный ответ. Еще один вопрос («Чего вы боитесь больше всего?») был задан из зала, порадовало то, что ответы у девушек были совершенно разные — серьезные и смешные, глубокомысленные и легкие.

Макияж с закрытыми глазами — на что способны леди-несвижанки

Макияж с закрытыми глазами — на что способны леди-несвижанки

Макияж с закрытыми глазами — на что способны леди-несвижанки

В жизни каждой девушки всегда актуальна тема выбора своей будущей профессии. И в дефиле «Красивая профессия» участницы показали, как, по их мнению, должна выглядеть девушка полюбившейся им профессии. Поскольку макияж — это неотъемлемая часть жизни красавиц, а его нанесение — своеобразный ритуал, то, возможно, каждая девушка настолько профессиональна в этом деле, что может сделать макияж даже с закрытыми глазами и даже — мальчику. Поэтому в конкурсе «Профессиональный макияж» каждая участница в течение 5 минут с закрытыми глазами делала макияж своему другу, однокласснику. После такого интересного конкурса, результаты которого развесили и самих участниц, и их помощников, настало время показать, что несвижские девушки — самые ловкие, умелые, быстрые и смелые. В «Женском заплыве» конкурсанткам за 1 минуту необходимо было собрать как можно больше предметов определенного цвета в импровизированном бассейне.

Пока красавицы готовились к финальному дефиле, свое танцевальное приветствие присутствующим подарил танцевальный коллектив «Бумеранг».

Девушки в платьях олицетворяют собой женственность, гармонию и нежность, поэтому в финальном дефиле «Леди Совершенство» участницы демонстрировали выход в коктейльных платьях.

Макияж с закрытыми глазами — на что способны леди-несвижанки

По итогам конкурсов титул «Мисс Совершенство» достался ученице СШ № 4 г. Несвижа Анастасии Яковлевой вместе со званием «Девушка твоей мечты» (дополнительная номинация по результатам онлайн-голосования). Гимназистка Мария Мушковец получила звание «Мисс Грация», ученица СШ № 1 г. Несвижа Ангелина Кудрук — «Мисс Очарование», ученица СШ № 3 г. Несвижа Ангелина Шибко — «Мисс Артистичность». Ее группа поддержки получила специальный приз, как самая лучшая.

Макияж с закрытыми глазами — на что способны леди-несвижанки

Неонила ЛЮБАНЕЦ.

 


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Шестой год в Несвижском городском молодежном центре проходит конкурс, в котором юные красавицы Несвижчины могут показать свои таланты, ум и
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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