Биография животновода молочно-товарного комплекса «Мгле» ОАО «Смолевичи Бройлер» Елены Дмитриевной Шавриной (на фото) богата на жизнь в разных уголках не только Беларуси. Так, родилась героиня нашего материала в Казахстане, жила какое-то время на Гомельщине, в Жодино, России, но по праву малой родиной считает Смолевиччину. Но обо всем по порядку.

Родители Елены Дмитриевной родом с Ветковского района Гомельской области. В свое время они отправились в Казахстан поднимать целину, здесь и родилась дочка Лена. Через семь лет они вернулись на родину. Окончив школу, в 16 лет Елена приехала в Жодино и устроилась работать на трикотажную фабрику швеей-мотористкой. Здесь познакомилась с будущим супругом и вскоре вышла замуж.

– Родились дети, жилья у нас с мужем своего не было, поэтому решили поехать к моему брату на Дальний Восток. Пожили там три года, но мне было очень тяжело находиться в том климате: задыхалась от сильных морозов. Так, спустя пару лет вернулись, купили дом в деревне Сутоки и устроились работать в колхоз «Парижская коммуна», который спустя время реорганизовали в ОАО «Смолевичи Бройлер», – делится Елена Дмитриевна. – Так, в этом хозяйстве я работаю уже 36 лет.

Сейчас Елена Дмитриевна работает на раздое первотелок в современное молочно-товарного комплекса «Мгле». На этом участке нужна хорошая физическая выносливость, а это не каждому под силу.

– Для новичков работа нелегкая, но я за столько лет я уже привыкла. Да и комплекс у нас современный, работать здесь приятно, – делится собеседница. – А вы бы знали, какие радостные эмоции наполняют сердце, когда впервые поишь маленького теленка. Они ведь как детки, к ним нужно подходить с любовью и вниманием. Первые шаги на раздое очень трудны. Телочки не хотят поддаваться, привыкают тяжело, могут и ударить, но терпение и любовь к профессии все эти трудности преодолевают.

Елена Дмитриевна говорит, что к труду на земле привыкла с детства. У ее родителей было десять детей, поэтому приходилось работать всем.

С любовью и трепетом собеседница рассказывает о семье. К сожалению, жизнь так сложилась, что супруг рано ушел из жизни. Но женщина с достоинством преодолела и это испытание, посвятив всю себя детям и внукам. Елена Дмитриевна счастливая мама двух дочерей и сына, а также бабушка шестерых внуков.

– Дочь Ольга также работает на МТК «Мгле», но сейчас находится в декретном отпуске, – с улыбкой на лице делится собеседница. – Дочь Татьяна живет в Драчково, а сын Владимир – в Минске. Он какое-то время также работал в хозяйстве, но решил переехать в столицу. Я поддержала это решение, ведь каждый устраивает свою личную жизнь. Главное – чтобы детям было хорошо.

День у Елены Шавриной начинается в четыре утра. У нее немалое подсобное хозяйство – бычок, овцы, поэтому нужно всех накормить и успеть к пяти на автобус, который отвозит на МТК.

– У дочерей тоже есть свои подсобные хозяйства, огороды, а сын ведь в городе живет и хочется, чтобы у него на столе были домашние, натуральные продукты, – рассказывает собеседница. – Да и работа в радость, когда есть для кого стараться. К тому же дети мне помогают. Сын, например, всегда приезжает на заготовку сена.

Елена Дмиртиевна говорит, что хоть и пришлось ей поездить по миру, ее родина – Смолевиччина:

– Здесь росли дети, здесь наш общий дом, здесь и родина, – резюмировала собеседница. – Я сердцем прикипела к этой земле…

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.