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Доллар и евро еще подросли
26.03.2020 15:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: telegraf.by
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 марта установлены новые курсы валют.
Доллар вырос на 0,0111 рубля — до 2,59 рубля. Евро подорожал значительнее – на 0,0383 рубля — до 2,8287 рубля.
Российский рубль снизился на 0,0285 рубля. Курс составил 3,2957 белорусского рубля за 100 российских.
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 марта установлены новые курсы валют.
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