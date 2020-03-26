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Пирожное «Картошка» – вкус детства: как быстро приготовить?

26.03.2020 18:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пирожное «Картошка» – вкус детства: как быстро приготовить?

Пирожное «Картошка» – легендарный десерт советской кухни. Для многих оно – еще и вкус детства, который иногда хочется вспомнить. Приготовить «картошку» не составит труда даже школьнику, пирожное не нужно выпекать. Мы делимся простым и проверенным рецептом.

Как готовить:

500 г печенья измельчите в блендере или мясорубке, добавьте 3 ст. л. какао, перемешайте сухую смесь. Растопите 180 г сливочного масла и смешайте его со 150 г сгущенки. Затем соедините две смеси: печенье с какао и масло со сгущенкой. Перемешивайте сначала ложкой, потом руками. Вылепите из получившейся массы пирожные в форме картофелин.

Украсить можно, смешав какао с сахарной пудрой и обваляв в смеси каждое пирожное. Затем поставьте десерт в холодильник примерно на 2 часа.

Как сделать вкуснее:

1. В массу для «картошки» можно добавить 1 ст. л. рома, что добавит пряный оттенок вкуса пирожному. 

2. Используйте для приготовления «картошки» любимое проверенное печенье. Так десерт получится гарантированно вкусным.

3. Вместо сгущенки можно использовать 200 мл теплого молока. «Картошка» будет менее сладкой. В этом случае купите печенья немного больше, чем указано в рецепте. Масса может получится жидковатой.

4. Украсить пирожное можно ягодами или обвалять его в кокосовой стружке, измельченных орехах.

5. Важно использовать свежее масло, без горчинки или запаха.

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Пирожное «Картошка» – легендарный десерт советской кухни. Для многих оно – еще и вкус детства, который иногда хочется вспомнить. Приготовить «картошку» не...
 
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Ивьевский край
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