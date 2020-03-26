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Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
22 июня не ровно в 4 часа, но где-то около – это не та дата, с которой принято вспоминать, как начиналась война. Эта дата важнее. С неё начала война заканчивается.
Аугуст Цвислер, участник 2-й мировой войны (Германия):
Операцию по освобождению Беларуси, знаменитый «Багратион», последние десятилетия рассматривают с одной стороны. Стороны геройского подвига советского солдата, который реализовал задумку пропагандистов. Подвиг тот неоспорим и становится только ярче, если изучить другой взгляд, взгляд советского врага.
Александр Галанский, корреспондент:
«Красивая война». Этот парадоксальный термин очень точно отражает то, что происходило на территории Беларуси в 1944. Красивая не потому, что люди красиво шли на смерть за Родину. Красивая, потому что в планировании «Багратиона» лучшие умы советской армии мозговым штурмом в кабинетах решали, как штурмом реальным добить тех, кто вчера считался непобедимым. Врага гнали с нашей территории, тех, кто не успел убежать, брали в кольцо.
Большой военной кухней стала Беларусь, покрытая крупными и мелкими котлами, в которых шли бои, когда линия основного фронта уходила далеко вперед.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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