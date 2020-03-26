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«Можно искусственно опылять, но мы лучше шмеликами это сделаем». Как насекомые помогают фермерам выращивать помидоры
Источник материала: СТВ
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе
Фермерская мечта размером в 14 футбольных полей – тепличный комбинат с полным климат-контролем по голландской технологии, возведенный с белорусским усердием меньше чем за год. Умная теплица – все процессы подчинены компьютеру. Освещённостью, полив, влажность, подкормка.
Белорусские фермеры, которые вместо химикатов используют насекомых. Чтобы конкурировать на внешних рынках, сегодня просто вырастить овощ недостаточно. Нужно быть ранними и головой отвечать за качество.
Первый спелый и сочный белорусский томат – именно с ольшанской пропиской. Его собирают с начала марта. На экспорт уходит до 80 процентов, уже отгрузили 18 тонн. Параллельно работают на белорусский рынок: до тех пор, пока свой помидор не вырастят местные огородники. Как правило, апрель-май.
Анна Лемеза работает четвертый месяц. За смену наполняет до 800 ящиков. Новая теплица – это дополнительные сто рабочих мест.
Семья Николая Гриба входит в топ-10 крупнейших фермеров Беларуси. Кроме зимних теплиц, это сады, питомники, широкий овощной ассортимент. К работе на земле приучают уже третье поколение.
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«Можно искусственно опылять, но мы лучше шмеликами это сделаем». Как насекомые помогают фермерам выращивать помидоры
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж». Фермерская мечта размером в 14 футбольных полей – тепличный комбинат с...
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