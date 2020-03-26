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Приёмы в одежде, чтобы выглядеть обеспеченной девушкой

26.03.2020 20:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Приёмы в одежде, чтобы выглядеть обеспеченной девушкой

Для того чтобы выглядеть дорого, вовсе не обязательно тратить огромные суммы денег. Следующие приёмы в одежде помогут улучшить образ и придать ему статусности.

1. Фасон и посадка. Одежда должна хорошо сидеть и при этом не доставлять дискомфорт. Не покупайте плотносидящие или большие по размеру вещи. Если вы всё-таки решились на покупку, то отнесите вещь в ателье. Там вам помогут скорректировать слишком широкие плечи, уменьшить талию и обрезать длинные штанины или рукава.

2. Актуальность. Одежда должна соответствовать трендам. К сожалению, тенденции меняются быстро. Угнаться за ними довольно непросто. Чтобы всегда идти в ногу со временем, делайте ставку на классику. Эта одежда не выйдет из моды годами: бежевый тренч, кремовое пальто на запах, голубая рубашка в мужском стиле, прямые джинсы, косуха. Эти вещи составят базу и смогут служить вам не один год.

3. Сочетаемость. Обеспеченную женщину отличает не только качество и актуальность её одежды, но также и хорошо продуманные сочетания. Образ должен выглядеть цельным. Вещи должны подходить друг к другу. Для этого начинайте готовиться к выходу ещё вечером. Представьте, как должен выглядеть ваш наряд. Подумайте, чем его можно дополнить. Потом разложите вещи вместе для того, чтобы убедиться, что данное сочетание смотрится гармонично.

4. Цвет. Главная ошибка — это носить однотипные практичные вещи. Как правило, девушки надевают только чёрные вещи или в других тёмных оттенках. Однако такой комплект одежды может быстро наскучить как вам, так и окружающим. Не бойтесь добавлять в свой гардероб светлые и яркие вещи, будь то белые или красные. Не стоит загонять себя в рамки. Пробуйте новое и смело решайтесь на эксперименты. 

5. Декор. Слишком большое количество декора не только дешевит образ, но также и свидетельствует об отсутствии вкуса. Всего должно быть в меру. Стразы, камни и рюши способны значительно подпортить общую картину.

6. Обувь. Многие девушки «вкладываются» в одежду, забывая про обувь. Они считают её второстепенным делом. Однако это ошибка. Даже если на вас будут идеально выглаженные и начищенные вещи премиальных брендов, то дешёвые ботинки перетянут все внимание на себя. Это значит, что прохожие будут обращать внимание в первую очередь на ваши ноги.

7. Аксессуары. Как и в случае с обувью, не стоит недооценивать роль сумки в образе. Именно она зачастую является главным акцентом. Чтобы образ смотрелся дорого, инвестируйте в сумку. Держитесь подальше от слишком нарядных моделей со стразами, цветочками, кричащими логотипами. 

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Для того чтобы выглядеть дорого, вовсе не обязательно тратить огромные суммы денег. Следующие приёмы в одежде помогут улучшить образ и придать ему статусности. 1....
 
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Чырвоны прамень
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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