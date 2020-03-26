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Американский телеведущий сделал кавер на песню белорусской группы Relikt

26.03.2020 20:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведущий программы новостей на американском телеканале 6 ABC Мэтт О'Доннелл вместе со своим другом Мэттом Камминсом записал видео с акустическим кавером на песню "Зрушаны свет" белорусской фолк-рок-группы Relikt.

Американский телеведущий сделал кавер на песню белорусской группы Relikt
"Эта песня рассказывает о значительных событиях, из-за которых мир опрокидывается с ног на голову, и о том, как люди утверждают, что их несокрушимость позволит создать новое, светлое будущее", — приводит Радио "Рацыя" комментарий О'Доннелла к этой песне.

Журналист рассказал, что музыканты группы Relikt по его просьбе прислали ноты и английский перевод текста.

Исполнение песни "Зрушаны свет" О'Доннелл считает очень своевременным именно сейчас: "Через такую простую связь музыкой мы хотим показать людям во всем мире, что границы не важны, когда речь идет о заботе друг о друге. Мы храбрые. Мы построим лучшее будущее. Сейчас не время чувствовать себя одиноким".

Оказалось, что О'Доннелл — давний поклонник творчества Relikt. В 2016 году он в своем музыкальном блоге назвал диск "Лекавыя травы" альбомом года.
 
Теги: Новости
 
 
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Ведущий программы новостей на американском телеканале 6 ABC Мэтт О'Доннелл вместе со своим другом Мэттом Камминсом записал видео с акустическим кавером на песню...
 
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