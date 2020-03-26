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Технобанк временно не будет выплачивать Tax Free из-за коронавируса в Европе

26.03.2020 20:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Технобанк временно не будет делать выплаты по чекам Tax Free компании Global Blue. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка. Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации в Европе.


Фото: Pixabay.com

В банке уточнили, что решение приостановить выплату Tax Free было принято не ими, а компанией Global Blue. Однако те, у кого остались не оплаченные чеки, могут получить НДС позже, когда компания восстановит выплаты.

— Нужно посмотреть, в течение какого срока можно получить возмещение по чекам из каждой конкретной страны. К примеру, за покупки в Латвии можно получить возмещение в месяц покупки и последующие 12 месяцев. За покупки в Чехии — в месяц покупки и последующие 6, — пояснили в контакт-центре банка. — Если Global Blue не восстановит выплаты в течение этого времени, то, когда срок будет подходить к концу, следует отправить чеки на адрес компании по выплате НДС — Global Blue. Обязательно в чеке нужно заполнить форму с номером банковской картой. Тогда деньги вернут на нее.

Напомним, Tax Free — это документ, который выдается покупке товара в иностранном государстве. Он дает право вернуть уплаченный НДС. Налог на добавленную стоимость в разных странах, где действует система чеков Tax Free, может быть от 3 до 19%.

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НДС не будет возвращать только по чекам одной компании.
 
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