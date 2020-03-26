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Столичный зоопарк объявил конкурс на создание лучшего домика для птиц

26.03.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столичный зоопарк объявил конкурс на создание лучшего домика для птиц

В преддверии Международного дня птиц столичный зоопарк объявил конкурс на создание лучшего домика для пернатых. Свои работы доставили около ста участников со всех уголков Беларуси. 

Стандартные и чудо-скворечники – победителей определят уже на днях. Создателей домиков для птиц не ограничивали ни в теме, ни в исполнении – фантазия в любом направлении. Одно лишь условие – использовать только экологические и безопасные материалы. 

Увидеть работы можно будет уже первого апреля. К этому дню Минский зоопарк готовит большую и интересную программу.  

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В преддверии Международного дня птиц столичный зоопарк объявил конкурс на создание лучшего домика для пернатых. Свои работы доставили около ста участников со...
 
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