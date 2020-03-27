Intel учит компьютерный чип пахнуть

Источник материала: ОНТ

Новые достижения в системе искусственного обоняния. Компания Intel публиковала новое исследование алгоритма, способного пахнуть. Алгоритм распознает то, что пахнет на основе биологических сигналов. Ранее воспроизвести способность животных, в том числе человека, чуять запахи в компьютерной среде никак не удавалось. Об этом пишет ZDNet .

Микрочип под названием Loihi был представлен еще в 2017 году и был создан специально для изучения возможности компьютерного обоняния. Инновационный нейроморфный чип содержит 130 тысяч «нейронов» и 130 миллионов «синапсов». Название «нейроморфный» говорит о том, что микрочип имитирует нейронную сеть мозга.

Для начала ученые решили научить чип чувствовать простые запахи. Для этого взяли 10 раздражителей, в том числе такие резкие источники как ацетон, метан и аммиак. 72 химических сенсора поместили в аэродинамическую трубу, куда распыляли реагенты. Затем базу данных с реакцией сенсоров загрузили в чип и пропустили через алгоритм машинного обучения.

Результат оказался впечатляющим. Компьютер воспроизвел цифровую реакцию на каждый запах подобно тому, как наш мозг реагирует на ароматы. У каждого запаха появился свой цифровой образ.

Машина научилась различать не только чистые запахи, но и выделять даже незначительные примеси знакомых ароматов в общем потоке.

Конечно, Intel все еще далека от того, чтобы воспроизвести на чипе всю обонятельную систему мозга. Основываясь на тех же принципах, команда разработчиков нейроморфных вычислений начала с создания алгоритма, который может эффективно определять десять различных запахов.

Исследователи ещё далеки от того, чтобы воспроизвести человеческий нюх в полной мере. Ведь у нас за обоняние отвечают более 450 видов рецепторов в носу, а также неисчислимое количество связей в головном мозге. Кроме того, мы способны помнить запахи с привязкой к определенным моментам в жизни, ароматы могут вызывать целую цепочку ассоциаций.

Предполагается, что в будущем «искусственный нос» вернет некоторым людям чувство обоняния. Цель исследователя состоит в том, чтобы применить нейроморфизм для более широкого диапазона вариантов использования. Исследователи уверены, что в перспективе «искусственный нос» мог бы получить множество полезных применений, в том числе и при диагностике некоторых опасных заболеваний. Исследователи планируют перейти к более общим проблемам. Например, к связи сенсорного восприятия и принятия решений. Понимание того, как нейронные цепи в мозге человека решают эти сложные вычислительные проблемы, поможет найти ключи к решению многих задач искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram