Новый аттракцион установят в парке имени Горького в Минске

Источник материала: ОНТ

Белорусские города готовятся к весенне-летнему сезону. В столичном парке имени Горького установят новый аттракцион – крутящиеся качели, рассчитанные на 12 человек.

Сейчас идет подготовка каруселей – она продлится до конца марта. С 1 апреля займутся технической диагностикой. Затем – экспертиза Госпромнадзора и допуск к эксплуатации. Уже в третьей декаде апреля все аттракционы будут принимать посетителей. Ещё одно новшество сезона – купить билеты теперь можно будет онлайн. Они придут на электронную почту, а предъявить их можно т прямо с экрана смартфона.

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