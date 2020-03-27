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Новый аттракцион установят в парке имени Горького в Минске

27.03.2020 08:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый аттракцион установят в парке имени Горького в Минске

Белорусские города готовятся к весенне-летнему сезону. В столичном парке имени Горького установят новый аттракцион – крутящиеся качели, рассчитанные на 12 человек. 

Сейчас идет подготовка каруселей – она продлится до конца марта. С 1 апреля займутся технической диагностикой. Затем – экспертиза Госпромнадзора и допуск к эксплуатации. Уже в третьей декаде апреля все аттракционы будут принимать посетителей. Ещё одно новшество сезона – купить билеты теперь можно будет онлайн. Они придут на электронную почту, а предъявить их можно т прямо с экрана смартфона. 

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Белорусские города готовятся к весенне-летнему сезону. В столичном парке имени Горького установят новый аттракцион – крутящиеся качели, рассчитанные на 12...
 
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