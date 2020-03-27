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Назначен новый председатель Лопатинского сельского исполнительного комитета

27.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен новый председатель Лопатинского сельского исполнительного комитета
Председателем Лопатинского сельского исполнительного комитета назначен Василий Андреевич ШЕВЧУК.

Назначен новый председатель Лопатинского сельского исполнительного комитетаРодился в деревне Ситицк Столинского района в 1967 году. В 1994 году окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве, экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса». С 1999 по 2013 годы работал председателем Лемешевичского сельского исполнительного комитета, затем до назначения на новую должность – заместителем директора ОАО «Лопатино».

 
 
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> Председателем Лопатинского сельского исполнительного комитета назначен Василий Андреевич ШЕВЧУК. Родился в деревне Ситицк Столинского района в 1967 году. В 1994...
 
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