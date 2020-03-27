Назначен новый председатель Лопатинского сельского исполнительного комитета

Источник материала: Полесская правда



Председателем Лопатинского сельского исполнительного комитета назначен Василий Андреевич ШЕВЧУК.

Родился в деревне Ситицк Столинского района в 1967 году. В 1994 году окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве, экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса». С 1999 по 2013 годы работал председателем Лемешевичского сельского исполнительного комитета, затем до назначения на новую должность – заместителем директора ОАО «Лопатино».