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В Минске Renault пробил стену ТРЦ и упал на эскалатор

27.03.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 марта около одиннадцати вечера в Минске автомобиль пробил стену и упал на эскалатор. 

По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на парковке ТРЦ «Арена-Сити». Выезжая с подземной автостоянки, водитель Renault Safrane врезался в кирпичную перегородку. Машина пробила её и опрокинулась на эскалатор 2 этажа. 

В Минске Renault пробил стену ТРЦ и упал на эскалатор
Фото: МЧС Беларуси 

Никто не пострадал. Чтобы извлечь легковушку, потребовалось более трёх часов. Повреждены перегородка, участок эскалатора, элементы подвесного потолка и декоративной отделки стены вдоль него. Выясняются детали случившегося. На работу ТРЦ инцидент не повлиял. 

В Минске Renault пробил стену ТРЦ и упал на эскалатор
Фото: МЧС Беларуси 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 26 марта около одиннадцати вечера в Минске автомобиль пробил стену и упал на эскалатор.  По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на...
 
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