|
В Минске Renault пробил стену ТРЦ и упал на эскалатор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 марта около одиннадцати вечера в Минске автомобиль пробил стену и упал на эскалатор.
По
Никто не пострадал. Чтобы извлечь легковушку, потребовалось более трёх часов. Повреждены перегородка, участок эскалатора, элементы подвесного потолка и декоративной отделки стены вдоль него. Выясняются детали случившегося. На работу ТРЦ инцидент не повлиял.
Ранее в Несвиже автомобиль протаранил забор и врезался в дом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 26 марта около одиннадцати вечера в Минске автомобиль пробил стену и упал на эскалатор. По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)