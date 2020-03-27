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Беларусбанк запретил снимать валюту с рублевых карт

27.03.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Беларусбанк запретил снимать валюту с рублевых карт

C 26 марта «Беларусбанк» приостановил некоторые виды операций при использовании платежных карточек.

  • Выдача в банкоматах банка и кассах банка наличной иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях.
  • Выдача наличной иностранной валюты по карточкам других банков в кассах и банкоматах банка.
  • Внесение белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте.
  • Осуществление операций перевода в иностранной валюте с применением карточек (их реквизитов), выпущенных в белорусских рублях.
  • Зачисление белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте.
  • Пополнение при использовании банковских карточек, выпущенных банком в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг, М-банкинг) вкладов (депозитов, в том числе Интернет-депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в иностранной валюте.
  • Приостановление отдельных видов операций распространяется на карточки физических лиц.

Не ограничивается возможность совершения операций по карточкам в белорусских рублях:

  • оплаты покупок в иностранной валюте в организациях торговли (сервиса), в том числе интернет-магазинах;
  • погашения кредитов банка в кассах, Интернет-банкинге и мобильном банкинге, выданных ранее в иностранной валюте;
  • выдачи наличной иностранной валюты в других банках (в том числе за рубежом);
  • покупки Интернет-облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Доступно перечисление с вкладных (депозитных) счетов в иностранной валюте денежных средств на карточки, выпущенные в иностранной валюте.

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Теги: Курсы валют
 
 
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C 26 марта «Беларусбанк» приостановил некоторые виды операций при использовании платежных карточек. Выдача в банкоматах банка и кассах банка наличной иностранной
 
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