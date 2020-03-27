Беларусбанк запретил снимать валюту с рублевых карт

C 26 марта «Беларусбанк» приостановил некоторые виды операций при использовании платежных карточек.
- Выдача в банкоматах банка и кассах банка наличной иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях.
- Выдача наличной иностранной валюты по карточкам других банков в кассах и банкоматах банка.
- Внесение белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте.
- Осуществление операций перевода в иностранной валюте с применением карточек (их реквизитов), выпущенных в белорусских рублях.
- Зачисление белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте.
- Пополнение при использовании банковских карточек, выпущенных банком в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг, М-банкинг) вкладов (депозитов, в том числе Интернет-депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в иностранной валюте.
- Приостановление отдельных видов операций распространяется на карточки физических лиц.
Не ограничивается возможность совершения операций по карточкам в белорусских рублях:
- оплаты покупок в иностранной валюте в организациях торговли (сервиса), в том числе интернет-магазинах;
- погашения кредитов банка в кассах, Интернет-банкинге и мобильном банкинге, выданных ранее в иностранной валюте;
- выдачи наличной иностранной валюты в других банках (в том числе за рубежом);
- покупки Интернет-облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Доступно перечисление с вкладных (депозитных) счетов в иностранной валюте денежных средств на карточки, выпущенные в иностранной валюте.
(Visited 15 times, 15 visits today)