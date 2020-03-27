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Тело младенца нашли на свалке: дело жительницы Ивацевичей направлено в суд через 15 лет

27.03.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела об убийстве ребенка, произошедшем в Ивацевичском районе 15 лет назад. Такая информация размещена на официальном сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Тело младенца, завернутого в пакет, обнаружили 3 ноября 2005 года на мусорной свалке вблизи деревни Михновичи. Было возбуждено уголовное дело. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик родился живым. При исследовании вещественных доказательств был выделен генотип ребенка и неустановленной женщины, которая могла являться его биологической матерью. Однако на тот момент установить ее личность не удалось.

Работа по раскрытию преступления не прекращалась. Только в 2019 году правоохранители направили для проверки в Государственный комитет судебных экспертиз около 300 образцов ДНК женщин. "В прошлом ноябре для сравнительного исследования экспертам центрального аппарата ГКСЭ были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что новорожденный ребенок являлся ее биологическим сыном", - отметила официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток.

Следователи выяснили, что обвиняемая родила жизнеспособного ребенка. Она перекрыла новорожденному дыхательные пути, из-за чего он скончался. Чтобы скрыть преступление, женщина завернула тело сына в полимерный пакет и выбросила в мусорный контейнер у дома. "Следователи допросили обвиняемую и свидетелей, провели следственный эксперимент и проверили показания на месте. Действия женщины квалифицированы по ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) УК. Она находится под стражей", - рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
 
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Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела об убийстве ребенка, произошедшем в Ивацевичском районе 15 лет...
 
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