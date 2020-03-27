Поляки стали меньше времени тратить на покупки

Источник материала: Ежедневник

7 из 10 поляков стали меньше тратить времени на совершение покупок вследствие эпидемии. Более 40 % — отмечают, что они стали проводить в магазинах на 10-15 минут меньше.

По оценке экспертов, эта цифра могла бы быть еще больше, если бы сети включились в кампанию за сокращение времени пребывания граждан в публичных местах, в частности, магазинах, пишет produkt.by .

Вместе с тем, во время проведенного в условиях эпидемии опроса 15% респондентов заявили, что не изменили свои потребительские привычки, 12 % — не смогли оценить, как изменилось их потребительское поведение, 4% — вообще не обращают внимание на эпидемию, и, как следствие, необходимость меньше проводить времени в публичных местах.

Как отмечают эксперты, сети могли бы реально повлиять на поведение потребителей в магазинах, но это не в их интересах. Скорее наоборот, все устроено так, чтобы покупатель проводил в магазине как можно больше времени. Тогда, даже имея с собой список необходимого, он кладет в корзину не только то, что было запланировано, но делает еще и спонтанные покупки. Размер среднего чека увеличивается, что, конечно, на руку торговле.