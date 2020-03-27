Два пожара за прошедшие сутки произошло в Ганцевичском районе

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Вчера, 26 марта, в 16.02 в ЦОУ Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Люсино.





По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что горит хозяйственное строение: кровля охвачена огнем полностью, местонахождение собственника на момент возгорания не установлено.





В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены на всей площади. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.





В это же день в 17.39 в ЦОУ Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома, расположенного в д. Переволоки.





По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что кровля жилого дома охвачена огнем полностью, хозяева находятся на улице.





В результате пожара огнем уничтожена пристройка к дому, кровля, повреждены перекрытия, стены, имущество внутри дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





По информации Ганцевичского РОЧС.

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