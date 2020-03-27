ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Два пожара за прошедшие сутки произошло в Ганцевичском районе

27.03.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Вчера, 26 марта, в 16.02 в ЦОУ Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Люсино.

Два пожара за прошедшие сутки произошло в Ганцевичском районе

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что горит хозяйственное строение: кровля охвачена огнем полностью, местонахождение собственника на момент возгорания не установлено.

Два пожара за прошедшие сутки произошло в Ганцевичском районе

В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены на всей площади. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Два пожара за прошедшие сутки произошло в Ганцевичском районе

В это же день в 17.39 в ЦОУ Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома, расположенного в д. Переволоки.

Два пожара за прошедшие сутки произошло в Ганцевичском районе

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что кровля жилого дома охвачена огнем полностью, хозяева находятся на улице.

Два пожара за прошедшие сутки произошло в Ганцевичском районе

В результате пожара огнем уничтожена пристройка к дому, кровля, повреждены перекрытия, стены, имущество внутри дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Два пожара за прошедшие сутки произошло в Ганцевичском районе

По информации Ганцевичского РОЧС.

Два пожара за прошедшие сутки произошло в Ганцевичском районе

(Visited 10 times, 11 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 26 марта, в 16.02 в ЦОУ Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Люсино. По прибытии к месту
 
Новости дня
Новости разные
 
Как оставаться физически активным, если не выходишь из дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика