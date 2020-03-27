Поликлиника изменила режим и порядок работы

Источник материала: Радзiма



Поликлиники страны изменили режим и порядок работы, это связано с принятым 16 марта приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения». Соответственно, посетителям поликлиник тоже предлагается с учетом этих мер скорректировать свои планы. Каковы эти меры и как они применяются в Глусской центральной районной больнице, мы поинтересовались у главврача Ирины ПЕТРОВОЙ.

Приоритет — обслуживанию на дому, в первую очередь это касается пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

«Еще на уровне регистратуры происходит «сортировка» пациентов, — объясняет Ирина Петрова. — У человека, который обратился в регистратуру за талончиком к врачу или помощнику врача, уточняют причину и общее состояние здоровья. В зависимости от этого передают вызов либо службе скорой помощи, либо терапевтической службе. В последнем случае с пациентом связывается медработник и согласовывает время посещения. У нас есть возможность проводить на дому забор анализов и функциональные исследования».

Такой же алгоритм действий, если человеку с хроническим заболеванием нужно просто выписать рецепт — его доставят по месту проживания пациента. Кстати, многие пользуются электронным рецептом, так вот его могут выписать дистанционно, что вообще исключит контакт пациента и медработника (кроме случаев, когда нужен льготный рецепт, так как для него требуется бумажный дубликат).

Ежедневно в Глусской ЦРБ проводится мониторинг вызовов на дом, оценивается их количество и качество. Это делается для того, чтобы менять график работы поликлиники с учетом складывающейся обстановки: в случае необходимости время приема на местах будут сокращать и за счет этого увеличивать время работы непосредственно на участке.

Отдельный прием пациентов с повышенной температурой.

В Глусской ЦРБ с этой целью перепрофилировано отделение дневного пребывания (дневной стационар), имеющее отдельный вход, там оборудован кабинет приема пациентов с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний. Также прием таких больных ведется на базе кабинета инфекционных заболеваний, который находится в здании, стоящем отдельно от основного корпуса поликлиники. В детской консультации тоже предусмотрен отдельный вход для детей с температурой.

Кроме того, в приказе Минздрава есть пункт о том, что на приеме пациентов с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний можно задействовать врачей-специалистов (неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, кардиологи, ревматологи, гастроэнтерологи). «Сейчас такой необходимости в нашем районе нет, — уточняет главврач, — справляемся обычными силами, а дальше будем смотреть по ситуации».

Ограничение плановых медицинских мероприятий.

Минздрав рекомендует жителям республики временно отложить те медицинские исследования и манипуляции, которые носят плановый характер. Речь идет о прохождении диспансеризации, вакцинации, реабилитации, проведении скрининговых мероприятий, в том числе маммографии и флюорографии, других диагностических исследований, ЭКГ, стоматологических и физиотерапевтических процедурах, а также о медико-социальной экспертизе пациентов старше трудоспособного возраста. К примеру, в ближайшее время в глусской поликлинике не будут назначаться амбулаторно физиопроцедуры, ЛФК, временно не будет проводиться вакцинация, плановые диагностические обследования также по возможности будут относить на более поздний срок.

Стоит отдельно сказать о беременных женщинах, которые приходят на плановые осмотры. Здесь, конечно, всё индивидуально, но если беременность протекает без патологий, уточнила Ирина Петрова, то плановые посещения наблюдающий врач тоже порекомендует ограничить.

Если вы заболели с появлением симптомов респираторного заболевания (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа и т. д.) — ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА и позвоните в регистратуру поликлиники. Сообщите, что вас беспокоит, оставьте свои контакты, когда с вами свяжется медицинский работник — следуйте его указаниям.

Избегая планового посещения учреждений здравоохранения, вы позволите этим учреждениям работать более эффективно и поможете защитить вас и других от возможного заражения и распространения COVID-19 инфекции.