







sb.by "Мы ничего не меняли, у нас будут все запланированные мероприятия", - заявил он и отметил, что все мероприятия будут организованы на высочайшем уровне, передает





На фоне пандемии смертельно опасной инфекции COVID-19 такое заявление вызывает как минимум недоумение.





Особенно с учетом весьма странной позиции Минздрава в освещении ситуации с заражением в Беларуси. В то время, как все страны мира дают статистику ежесуточно, белорусский Минздрав делает это нерегулярно.





Например, последний раз данные озвучивались 25 марта, на тот момент официально в Беларуси было выявлено 86 случаев заражения. С тех пор никаких новых сведений не поступало.









И беларусы этой статистике не доверяют. В последние дни в Минске стали циркулировать слухи, что согласно каким-то засекреченным данным в стране уже около тысячи зараженных COVID-19.



