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Лукашенко: Беларусь не станет отменять мероприятия к 75-летию Победы
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал работникам ОАО «Белгипс» о подготовке к 75-летию Великой Победы. Об этом
Работники предприятия поинтересовались у белорусского лидера, не затеряется ли в негативном информационном потоке тема празднования юбилея Великой Победы. Глава государства ответил: «Нет, не затеряется».
Как заявил Президент, подготовка в стране продолжается. Запланированные мероприятия не станут отменять.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал работникам ОАО «Белгипс» о подготовке к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщает БЕЛТА. Работники предприятия...
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