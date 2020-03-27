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Лукашенко: Беларусь не станет отменять мероприятия к 75-летию Победы

27.03.2020 12:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Беларусь не станет отменять мероприятия к 75-летию Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал работникам ОАО «Белгипс» о подготовке к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Работники предприятия поинтересовались у белорусского лидера, не затеряется ли в негативном информационном потоке тема празднования юбилея Великой Победы. Глава государства ответил: «Нет, не затеряется». 

Как заявил Президент, подготовка в стране продолжается. Запланированные мероприятия не станут отменять.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал работникам ОАО «Белгипс» о подготовке к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщает БЕЛТА. Работники предприятия...
 
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