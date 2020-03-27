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«Они заслуживают мирового признания»: американский журналист записал кавер на трек беларуской группы
Источник материала: KYKY>
Американский ведущий новостной передачи на телеканале 6 ABC Мэтт О’Доннелл и его друг Мэтт Камминс записали видео, в котором сыграли акустическую версию песни «Зрушаны свет» беларуской фолк-рок-группы Relikt,
О’Доннелл – давний поклонник Relikt. В 2016-м в своем музыкальном блоге он назвал диск группы «Лекавыя травы» альбомом года. Послушав недавний альбом «Дрэва жыцця», журналист заявил, что за него беларуские музыканты заслуживают мирового признания, и жаль, что американская музыкальная пресса не так внимательна к подобным релизам. Для кавера, который появился в сети несколько дней назад, он попросил у беларуской группы перевод песни на английском и ноты.
«Через такую простую связь музыкой мы хотим показать людям во всем мире, что границы не важны, когда речь идет о заботе друг о друге. Мы отважны. Мы построим лучшее будущее. Сейчас не время чувствовать себя одиноким», – добавляет журналист.
Вот как звучит песня «Зрушаны свет» в оригинале:
Фото обложки: «
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«Они заслуживают мирового признания»: американский журналист записал кавер на трек беларуской группы
Американский ведущий новостной передачи на телеканале 6 ABC Мэтт О’Доннелл и его друг Мэтт Камминс записали видео, в котором сыграли акустическую версию песни...
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