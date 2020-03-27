Виталий Артист выпустил первый альбом после роспуска группы «Без Билета»

Источник материала: Tut.by

Виталий Артист выпустил первый сольный альбом после роспуска группы «Без Билета». Релиз называется «Игла», в него вошло восемь треков. Послушайте его прямо сейчас или в среду, 1 апреля, в 17.00 во время онлайн-концерта.





После роспуска «Без Билета» Артист решил не дразнить слушателей синглами, а написать пачку конкретных, цепляющих песен.

— В течение двух месяцев я фантазировал в белорусской деревне и на тропическом острове Самуй в Таиланде, что отразилось на музыке, — говорит Виталий.

Слушайте Игла &mdash; Виталий Артист на Яндекс. Музыке

Артист также решил презентовать новый альбом online. «Концерт» пройдет в среду, 1 апреля, в 17.00 на YouTube-канале «Виталий Артист / Без Билета» .

— Многие находятся дома и работают онлайн. Мы хотим поддержать население в отсутствие возможности посещать массовые мероприятия и делаем «домашнюю онлайн-презентацию», — анонсирует певец.

Виталий Артист и бэк-вокалистка Алиса Бегун исполнят песни в пижамах, не вставая с постели. К концерту также присоединятся двое участников группы «Без Билета» и исполнят вместе с Виталием и Алисой песню «Алоха». А Павел Городницкий (группа РСП) споет вместе с Артистом свой трек «Культовый», кавер на который бывший «безбилетник» сделал в новом альбоме. Всего во время онлайн-концерта прозвучат 10 композиций, а в перерывах между песнями участники ответят на вопросы, заданные во время трансляции.

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