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Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто
Источник материала: СТВ
Какие растения лучше всего подходят для посадки во дворах города, рассказываем в программе
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Екатерина Забенько:
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Какие растения лучше всего подходят для посадки во дворах города, рассказываем в программе «Большой город». Екатерина Забенько, ведущая СТВ:Может быть, какие-то...
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