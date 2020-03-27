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Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто

27.03.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какие растения лучше всего подходят для посадки во дворах города, рассказываем в программе «Большой город».

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Может быть, какие-то сорта растений зарекомендовали себя для посадки во дворах лучше других?

Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В основном, на дворовых территориях, что касается деревьев, высаживаются ясени, клены, березы, ива, рябина. А что касается кустарников, то дерен красный, форзиция красиво цветет в городе желтенькими цветами – жители ее очень любят. Также высаживается спирей и шиповник.

Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто

Екатерина Забенько:
Планируется высадка живых изгородей. По большей части – где-то в городе. Я читала – даже на разделительных полосах. Что касается дворов: появятся ли там оригинальные зеленые ограждения?

Анастасия Воробьёва:
Да они появятся. И в основном, в местах, где автовладельцы паркуют транспортные средства на зеленой зоне. Для того чтобы не городить какие-то заборчики, коммунальным службам рекомендовано устраивать живые изгороди.

Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто

Люди в материале: Анастасия Воробьева, Екатерина Забенько

 
 
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Какие растения лучше всего подходят для посадки во дворах города, рассказываем в программе «Большой город». Екатерина Забенько, ведущая СТВ:Может быть, какие-то...
 
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