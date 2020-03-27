Жилой электродом может появиться около Академии наук

Источник материала: СТВ

Многоэтажный электродом в ближайшее время может появиться в столице. Проектом занимаются белорусские учёные, сообщили в программе «Большой город» .

В таком доме можно использовать солнечные панели, тепловые насосы. Предлагают два варианта:16-этажная высотка и типовая панелька на 10 этажей, 150 квартир.





Разработали также уникальный смарт-счётчик с функцией учёта потребления воды и электричества.