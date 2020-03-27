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Жилой электродом может появиться около Академии наук

27.03.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Многоэтажный электродом в ближайшее время может появиться в столице. Проектом занимаются белорусские учёные, сообщили в программе «Большой город».

В таком доме можно использовать солнечные панели, тепловые насосы. Предлагают два варианта:16-этажная высотка и типовая панелька на 10 этажей, 150 квартир.

Жилой электродом может появиться около Академии наук

Разработали также уникальный смарт-счётчик с функцией учёта потребления воды и электричества.

Первая электро-многоэтажка может появиться недалеко от Академии наук.

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Многоэтажный электродом в ближайшее время может появиться в столице. Проектом занимаются белорусские учёные, сообщили в программе «Большой город». В таком доме...
 
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