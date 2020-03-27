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Жилой электродом может появиться около Академии наук
Источник материала: СТВ
Многоэтажный электродом в ближайшее время может появиться в столице. Проектом занимаются белорусские учёные, сообщили в программе
Разработали также уникальный смарт-счётчик с функцией учёта потребления воды и электричества.
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Многоэтажный электродом в ближайшее время может появиться в столице. Проектом занимаются белорусские учёные, сообщили в программе «Большой город». В таком доме...
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