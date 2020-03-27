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На фоне коронавируса в Минске упали цены на такси: какие они сейчас

27.03.2020 14:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Как известно, ВОЗ советует избегать тесного контакта (менее метра) с людьми. Выходит, сегодня такси – это один из самых безопасных способов передвижения по городу. Такси 135 решило запустить крутую инициативу – и снижает тариф и вводит обработку авто. Так служба делает шаг навстречу безопасным и доступным поездкам для пассажиров во время пандемии COVID-19.

Как именно падают цены? Ну-ка!

  • минимальная поездка – 3,9 рубля (включает три километра и пять минут). Было: 4,5 рубля;
  • 1 километр – 30 копеек. Было: 55 копеек;
  • 1 минута – 10 копеек;
  • коэффициенты в моменты повышенного спроса не применяются;
  • в соцсетях такси 135 клиентам делают напоминания о безопасном передвижении и выборе бесконтактного способа оплаты.

А что по обработке?

Помимо того, что каждый день врач-механик и так обходит машины такси 135, служба добавляет антисептическую обработку автомобилей. Средства для нее закупаются за счет компании. Всех водителей попросили не выезжать на работу при малейших признаках простуды. А многие офисные сотрудники переведены на «удаленку».

Справка. Такси 135 оказывает услуги по приему и передаче заказов на перевозку пассажиров автомобилями-такси, для жителей и гостей Минска и Минской области, а также юрлиц, за наличный и безналичный расчет. Вызвать такси можно по короткому номеру 135, через сайт (ссылка) или мобильное приложение (ссылка).

ООО «КОРИС-ГУАРД»
УНП 101082359

 
Теги: Минск
 
 
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Как известно, ВОЗ советует избегать тесного контакта (менее метра) с людьми. Выходит, сегодня такси – это один из самых безопасных способов передвижения по...
 
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