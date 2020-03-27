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На фоне коронавируса в Минске упали цены на такси: какие они сейчас
Источник материала: KYKY>
Как известно, ВОЗ советует избегать тесного контакта (менее метра) с людьми. Выходит, сегодня такси – это один из самых безопасных способов передвижения по городу.
Как именно падают цены? Ну-ка!
А что по обработке?
Помимо того, что каждый день врач-механик и так обходит машины такси 135, служба добавляет антисептическую обработку автомобилей. Средства для нее закупаются за счет компании. Всех водителей попросили не выезжать на работу при малейших признаках простуды. А многие офисные сотрудники переведены на «удаленку».
Справка. Такси 135 оказывает услуги по приему и передаче заказов на перевозку пассажиров автомобилями-такси, для жителей и гостей Минска и Минской области, а также юрлиц, за наличный и безналичный расчет. Вызвать такси можно по короткому номеру 135, через сайт (
ООО «КОРИС-ГУАРД»
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Как известно, ВОЗ советует избегать тесного контакта (менее метра) с людьми. Выходит, сегодня такси – это один из самых безопасных способов передвижения по...
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