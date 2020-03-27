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Со следующей недели начнут ремонтировать путепровод на МКАД в районе Ждановичей

27.03.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К текущему ремонту путепровода на МКАД через железнодорожные пути Минск — Молодечно (в районе Ждановичей) планируют приступить в понедельник, 30 марта, сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель директора УП «Горавтомост» Евгений Фей.


— Предстоит выполнить переустройство гидроизоляции мостового полотна и заменить дорожную «одежду». Если погодные условия будут благоприятными, сможем завершить ремонт 26 апреля. На время работ поочередно будем закрывать по одной полосе в каждом направлении, — уточнил собеседник.

В нынешнем году аналогичные ремонтные работы намечены еще на ряде мостовых сооружений города. Так, на МКАД планируют отремонтировать путепроводы через улицу Тимирязева и через улицу Мирошниченко. Внутри кольцевой обновят путепровод на улице Долгобродской через улицу Ванеева.

 
Теги: Минск
 
 
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На время работ поочередно будем закрывать по одной полосе в каждом направлении.
 
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