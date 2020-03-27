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Почему нельзя держать стиральную машину закрытой, даже если она пустая

27.03.2020 13:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему нельзя держать стиральную машину закрытой, даже если она пустая

Существуют настолько педантичные люди, которые не терпят криво лежащей скатерти или неровно висящих штор. А открытая дверка стиральной машины - это вообще недопустимо. Однако на самом деле захлопывать дверцу машины можно и нужно только во время стирки. 

По информации экспертов из сервиса обслуживания бытовой техники, дверцу стиральной машины необходимо оставлять открытой. Если она будет плотно закрыта, то буквально в течение нескольких часов или дней, могут возникнуть проблемы.

Дело в том, что при закрытой дверке внутри усиленно начинают размножаться бактерии, а также расти плесень. Ведь насухо вытереть машинку изнутри вы точно не сможете. А поскольку влаге некуда испаряться, она становится питательной средой для бактерий и грибков. В результате образуются скопления бактерий и грязи. В свою очередь они становятся настоящей проблемой для техники. Избежать этого довольно просто. Достаточно просто оставлять дверцу приоткрытой. 

Помимо проблем с уплотнителями машинке появляется ещё и неприятный запах. Так, если в чистой машинке можно оставить мокрое белье на 8–12 часов, то в той, где уже поселились колонии бактерий,  оно станет затхлым уже буквально через 3–5 часов. Данной статистикой поделились специалисты - исследователи Whirlpool Institute of Fabric Science.

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Существуют настолько педантичные люди, которые не терпят криво лежащей скатерти или неровно висящих штор. А открытая дверка стиральной машины - это вообще...
 
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