Минские коммунальщики: «В каждом районе есть площадки для выгула домашних животных с ограждением, оборудованием для дрессировки»

Источник материала: СТВ

В программе «Большой город» обсуждаем тему озеленения и благоустройства Минска в 2020 году.

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Сегодня в каждом районе есть оборудованные площадки для выгула домашних животных с ограждением, с оборудованием для дрессировки, а также есть места для выгула собак, определенные администрациями районов.

