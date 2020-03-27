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Минские коммунальщики: «В каждом районе есть площадки для выгула домашних животных с ограждением, оборудованием для дрессировки»
Источник материала: СТВ
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Минские коммунальщики: «В каждом районе есть площадки для выгула домашних животных с ограждением, оборудованием для дрессировки»
В программе «Большой город» обсуждаем тему озеленения и благоустройства Минска в 2020 году.
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