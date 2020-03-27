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«Мы рассчитываем на уровень самосознания»: как должна проходить самоизоляция, рассказал Минздрав
Источник материала: ОНТ
Все граждане, прибывшие в Беларусь из-за границы, даже россияне, обязаны самоизолироваться. Данное решение принял 27 марта Совет министров. Как сообщила главный санитарный врач Наталья Жукова во время брифинга Минздрава: «Мы рассчитываем на уровень самосознания граждан и надеемся, что въезжающие в страну будут соблюдать меры самоизоляции».
Как пояснила врач, те, кто вернулся из-за границы должны находиться в самоизоляции. Также Наталья Жукова пояснила, что делать в таком случае их родственникам.
Также медик уточнил, что контролировать таких граждан не будут.
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Все граждане, прибывшие в Беларусь из-за границы, даже россияне, обязаны самоизолироваться. Данное решение принял 27 марта Совет министров. Как сообщила главный...
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