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«Мы рассчитываем на уровень самосознания»: как должна проходить самоизоляция, рассказал Минздрав

27.03.2020 14:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мы рассчитываем на уровень самосознания»: как должна проходить самоизоляция, рассказал Минздрав

Все граждане, прибывшие в Беларусь из-за границы, даже россияне, обязаны самоизолироваться. Данное решение принял 27 марта Совет министров. Как сообщила главный санитарный врач Наталья Жукова во время брифинга Минздрава: «Мы рассчитываем на уровень самосознания граждан и надеемся, что въезжающие в страну будут соблюдать меры самоизоляции».

Как пояснила врач, те, кто вернулся из-за границы должны находиться в самоизоляции. Также Наталья Жукова пояснила, что делать в таком случае их родственникам.

Также медик уточнил, что контролировать таких граждан не будут.


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Все граждане, прибывшие в Беларусь из-за границы, даже россияне, обязаны самоизолироваться. Данное решение принял 27 марта Совет министров. Как сообщила главный...
 
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