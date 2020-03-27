Лукашенко жестко предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, посещая ОАО "Белгипс" , передает корреспондент БЕЛТА.





"Особенно частные предприятия, я заметил (вчера информация поступила), начали сворачивать работу, прежде всего строительные фирмы, и, главное, увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в трудное время людей надо, наоборот, поддерживать и сохранять рабочие места. Он уверен, что у бизнеса есть для этого возможности. "Пускай у себя в карманах, сейфах пороются, поддержат свою компанию и людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги", - подчеркнул глава государства.

По его словам, пока ситуация не является проблемной в Беларуси, но негативные тенденции уже намечаются. "Это только начало. Но может быть хуже. Выкинуть людей проще. Карманы деньгами набиты, особенно у строителей: на квартирах заработали. Сейчас он людей выкинет и эти деньги будет тратить на себя, а потом придет и скажет: я же рабочие силы могу восстановить, но дай мне или дешевый кредит, или субсидию из бюджета. Пусть последним поделятся, но людей на улицу не выкидывают", - подытожил Александр Лукашенко.