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Районное руководство в лице заместителей председателя Ивьевского районного исполнительного комитета в январе- марте проводило встречи и отчеты в трудовых коллективах организаций района

27.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Районное руководство в лице заместителей председателя Ивьевского районного исполнительного комитета в январе- марте проводило встречи и отчеты в трудовых коллективах организаций района. Диалог строится на информировании ивьевчан об итогах социально- экономичесеого развития минувшего года, текущей ситуации и ближайших перспективах в отраслях экономики и социальной сфере Ивьевщины, а также обсуждаются актуальные проблемы жизнеобеспечения в конкретном регионе и коллективе. Слушатели также, пользуясь случаем, задают вопросы личного характера, чтобы получить компетентное разъяснение от представителей исполнительной власти. 

Районное руководство в лице заместителей председателя Ивьевского районного исполнительного комитета в январе- марте проводило встречи и отчеты в трудовых коллективах организаций района

Районное руководство в лице заместителей председателя Ивьевского районного исполнительного комитета в январе- марте проводило встречи и отчеты в трудовых коллективах организаций района

Районное руководство в лице заместителей председателя Ивьевского районного исполнительного комитета в январе- марте проводило встречи и отчеты в трудовых коллективах организаций района

Районное руководство в лице заместителей председателя Ивьевского районного исполнительного комитета в январе- марте проводило встречи и отчеты в трудовых коллективах организаций района

Районное руководство в лице заместителей председателя Ивьевского районного исполнительного комитета в январе- марте проводило встречи и отчеты в трудовых коллективах организаций района

 

 
 
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Районное руководство в лице заместителей председателя Ивьевского районного исполнительного комитета в январе- марте проводило встречи и...
 
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