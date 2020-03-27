Источник материала: Ивьевский край

Районное руководство в лице заместителей председателя Ивьевского районного исполнительного комитета в январе- марте проводило встречи и отчеты в трудовых коллективах организаций района. Диалог строится на информировании ивьевчан об итогах социально- экономичесеого развития минувшего года, текущей ситуации и ближайших перспективах в отраслях экономики и социальной сфере Ивьевщины, а также обсуждаются актуальные проблемы жизнеобеспечения в конкретном регионе и коллективе. Слушатели также, пользуясь случаем, задают вопросы личного характера, чтобы получить компетентное разъяснение от представителей исполнительной власти.



















