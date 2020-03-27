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Ручей внезапно окрасился в красный цвет в Канаде (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Канаде в провинции Онтарио ручей Этобикок приобрел красный цвет. Это случилось из-за пролитых чернил,
400 литров чернил попали в воду с фабрики в Миссиссоге. В итоге ручей стал красным. Снимки окрашенной воды попали в интернет, и пользователи начали проводить параллели с библейскими сюжетами. Многие высказали негодование из-за халатности завода. Пользователи сети призвали ужесточить экологические стандарты.
Сотрудники министерства охраны окружающей среды начали очищать воду. По их словам, никто из обитателей ручья не пострадал. Это означает, что краска оказалась не токсичной.
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В Канаде в провинции Онтарио ручей Этобикок приобрел красный цвет. Это случилось из-за пролитых чернил, сообщает Upi. 400 литров чернил попали в воду...
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