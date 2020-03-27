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«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

27.03.2020 15:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 марта в Витебске приземлился самолет с туристами из Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предпоследний рейс, который выполняет «Белавиа» из Хургады.

Ночью оставшиеся туристы прилетят в Минск. На борту приземлившегося Boeing – 178 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась. Большая часть пассажиров – граждане России.

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«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

Мы очень переживали. Два дня у меня было все на нервах. Я все переживала. Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский. Спасибо вам большое, спасибо, что вы нас забрали. И вы нас встретили. Честно, я даже заплакала, когда увидела самолет – единственный самолет в Хургаде. Ой, спасибо большое. Лукашенко, спасибо!

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

Что забрали, спасибо! Теперь самое главное, как добраться до дома.

Теперь как до Питера доехать...

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

Мы понимали, что нас заберут и что все будет в порядке. Это очень важно на самом деле. Так что большое спасибо белорусской стороне!

Очень понравился ваш аэропорт, все так по-домашнему, все так быстро, все так качественно. Поэтому будем стараться летать через ваш аэропорт.

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«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 марта в Витебске приземлился самолет с туристами из Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предпоследний рейс, который...
 
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