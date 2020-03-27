|
«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 марта в Витебске приземлился самолет с туристами из Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предпоследний рейс, который выполняет «Белавиа» из Хургады.
Ночью оставшиеся туристы прилетят в Минск. На борту приземлившегося Boeing – 178 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась. Большая часть пассажиров – граждане России.
Мы очень переживали. Два дня у меня было все на нервах. Я все переживала. Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский. Спасибо вам большое, спасибо, что вы нас забрали. И вы нас встретили. Честно, я даже заплакала, когда увидела самолет – единственный самолет в Хургаде. Ой, спасибо большое. Лукашенко, спасибо!
Что забрали, спасибо! Теперь самое главное, как добраться до дома.
Теперь как до Питера доехать...
Мы понимали, что нас заберут и что все будет в порядке. Это очень важно на самом деле. Так что большое спасибо белорусской стороне!
Очень понравился ваш аэропорт, все так по-домашнему, все так быстро, все так качественно. Поэтому будем стараться летать через ваш аэропорт.
Теперь россиянам предстоит вернуться на родину. Белорусам же, приехавшим из стран с зарегистрированными случаями COVID-19, напомним, необходимо
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск
Новости Беларуси. 27 марта в Витебске приземлился самолет с туристами из Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предпоследний рейс, который...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)