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Будущая неделя для россиян будет нерабочей. Рванут ли они в Беларусь? Похоже, что нет

27.03.2020 16:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Будущая неделя — с 28 марта по 5 апреля — в России объявлена нерабочей. Как известно, Беларусь считается одним из самых популярных направлений у россиян во время больших выходных. Возникает вопрос: не рванут ли они в Беларусь, которая не стала закрывать границы, хоть и ввела 14-дневный карантин для всех въезжающих? По словам собеседников TUT.BY, увеличения спроса и количества броней они не заметили.

Будущая неделя для россиян будет нерабочей. Рванут ли они в Беларусь? Похоже, что нет

Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Хостел «Тринити» расположен в исторической части Минска — Троицком предместье. По словам администратора хостела, наплыва российских туристов у них не ожидается: количество броней в последние дни никак не изменилось.

— В процентном соотношении количество гостей такое же, как и всегда. Наплыва нет.

В трехзвездочном отеле Bonotel увеличения запросов от россиян также не заметили.

В сегменте квартир на сутки тоже пока тихо. Владельцы жилья, с которыми мы связывались, повторяют одно и то же: броней от гостей из России на будущую неделю они не получали. В белорусских агроусадьбах — похожая ситуация.

Будущая неделя для россиян будет нерабочей. Рванут ли они в Беларусь? Похоже, что нет

Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В агроусадьбе «У Григорьевича», расположенной в Могилевской области, сейчас «тихо и спокойно».

— Если кто-то и приедет, то это наши, белорусы. Россиян нет. Да и как вы это себе представляете? Они же на машинах едут не лесными тропами. А после пересечения границы им нужно будет уйти на 14-дневный карантин.

Туристическая деревня «Белые луга» находится в Гродненской области, работает по принципу «все включено» — как раз как любят туристы с востока. После объявления будущей недели нерабочей количество броней со стороны россиян не увеличилось, говорит управляющий Иван Радюкевич.

— С тех пор как в России ввели правило, что после возвращения домой из другой страны нужно уходить на 14-дневный карантин, начались отмены. Многие даты, которые были забронированы на май, сейчас свободны, — говорит Иван. — А новые россияне нам не звонят, даже после того, как будущую неделю объявили выходной.

Будущая неделя для россиян будет нерабочей. Рванут ли они в Беларусь? Похоже, что нет

Иллюстративный снимок. ​​​​Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Количество россиян в белорусских санаториях стабильно высокое в любой сезон. Но не сейчас.

В санатории «Альфа Радон» (Гродненская область) TUT.BY рассказали, что количество запросов на бронирование в последние дни никаки не увеличилось.

— Россияне вообще не звонят, — ответили нам в санатории. — Все, что было забронировано, отменилось еще на прошлой неделе, когда поднялась паника по поводу закрытых границ.

В санатории «Плисса» (он находится в Витебской области) очередной заезд проходит сегодня, 27 марта. Среди 50 новых гостей санатория нет ни одного иностранца, рассказывает начальник отдела бронирования Алеся Соколова.

— Судя по тому, что происходит, россиян у нас не будет. Количество запросов с их стороны не увеличилось. У нас, наоборот, произошла переориентация рынка. Прямо сейчас 68 процентов гостей нашего санатория — это белорусы.

Алеся говорит, что в последние недели российские гости или отменяют свой визит в санаторий, или переносят его на другие даты.

Будущая неделя для россиян будет нерабочей. Рванут ли они в Беларусь? Похоже, что нет

Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— За последнюю неделю россияне в «Плиссу» практически не заезжали. Люди боялись того, что нужно будет изолироваться или уйти на карантин. Вчера разговаривали с гостем из Смоленска. Он рассказал, что тем, кто старше 65 лет, нужно строго находиться дома. Потому и отменил свою бронь.

Зато в санатории «Плисса» обозначилась другая тенденция: большинство гостей теперь приезжает из Минска и Витебска. Это те люди, которые смогли перейти на удаленную работу.

— Многие приезжают для того, чтобы спрятаться. Гости хотят тишины, комфорта, минимум людей и максимум персонала. Для работы за компьютером у нас есть отдельные помещения. Wi-Fi работает по всей территории. Есть те, кто заказывает еду только в номер и выходят на улицу только для того, чтобы погулять. Получается самоизоляция в санаторных условиях.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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  Будущая неделя — с 28 марта по 5 апреля — в России объявлена нерабочей. Как известно, Беларусь считается одним из самых популярных направлений у россиян во время...
 
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